En devenant le fournisseur officiel de vêtements techniques et lifestyle de Peugeot Sport, Kappa met son expertise reconnue au service des équipes, des pilotes et des fans.

Peugeot Sport et Kappa travailleront main dans la main afin de concevoir une gamme exclusive d’équipements techniques adaptés aux exigences de chaque membre du Team Peugeot TotalEnergies (pilotes, ingénieurs, mécaniciens), une équipe qui ne cesse de repousser les limites de la technologie, et notamment dans le cadre du Championnat du Monde d’Endurance (FIA WEC). Sans surprise, cette gamme comportera également une collection lifestyle destinée aux fans.

Ce partenariat s’inscrit donc dans une stratégie marketing globale visant à séduire un public élargi, en combinant innovation, design et performance. Et en tant que fournisseur officiel des tenues du Team Peugeot TotalEnergies, Kappa contribuera à valoriser l’image de la marque sur les circuits internationaux et au-delà.

Par ailleurs, cette collection contribuera à engager les partenaires existants et potentiels en incarnant une vision partagée de l’innovation et du style, tout en consolidant l’image dynamique et avant-gardiste de Peugeot Sport et de Kappa.

