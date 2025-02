D’après Two Circles, 41 millions de spectateurs ont assisté à des événements sportifs français en 2024

Dans son nouveau rapport fraîchement sorti, Two Circles, leader mondial dans l’analyse de la data sur le comportement des fans de sport, étudie l’affluence grandissante des événements sportifs en France en 2024. Une fréquentation en hausse, donc, tirée par le succès de Paris 2024, mais aussi par des sports en pleine croissance comme le rugby.

41 millions, c’est le nombre de spectateurs en France dans les stades, les salles de sport, sur les courts et les hippodromes l’an dernier. Un record d’affluence battu pour la deuxième année consécutive, grâce notamment aux Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris, mais qui s’inscrit dans une tendance plus profonde avec une croissance globale de 16% lors des cinq dernières années. Comment expliquer une telle augmentation de l’affluence ?

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 battent des records

Déjà, 12,1 millions de billets ont été vendus pour ce seul événement, soit 29% du total de l’année sur les événements sportifs français. Dans l’histoire des Jeux modernes, c’est un record comme en témoigne le graphique ci-dessous tiré du rapport, qui compare les éditions de 2000 à 2024.

Pour arriver à de tels chiffres, l’organisation a pu compter sur de grandes infrastructures. Des infrastructures capables d’accueillir en même temps 743.000 spectateurs sur différents sites, comme cette journée du 30 juillet qui signe un record d’affluence, là encore, dans l’histoire des Jeux Olympiques.

Naturellement, les sports se produisant sur plusieurs sessions et dans les grands stades et arénas ont porté les chiffres : dans l’ordre, le football, l’athlétisme et le basketball ont attiré à eux seuls environ 3,5 millions de spectateurs.

Derrière, des épreuves comme le cyclisme, l’équitation, le water-polo, le taekwondo et d’autres ont affiché complet, pour arriver à un taux de remplissage total des stades et arénas de 95%. Plus étonnant, la natation paralympique a enregistré 263.000 spectateurs contre 217.000 pour la natation olympique. Un véritable succès global analysé par Gaël Pouyadoux, Directeur adjoint de la billetterie de Paris 2024 :

“Notre record d’affluence de 12,1 millions de billets vendus reflète non seulement un triomphe organisationnel, mais aussi toute la passion d’une communauté diverse de fans de sport désireux de vivre une expérience sportive. Ce succès souligne l’importance de comprendre et de satisfaire les fans, prouvant une fois de plus que les événements les plus réussis sont ceux qui se rapprochent le plus des attentes de leur public.“

Une grande variété de sports en France

Si la passion du public est une composante essentielle dans l’affluence sportive, elle se manifeste dans des disciplines, chaque année, plus variées. Les grands sports populaires ne faiblissent pas : 14,7 millions de spectateurs au football, 6,46 millions pour le rugby.

À côté de ça, des sports aussi établis connaissent un regain d’intérêt : +25% d’affluence dans le golf, +11% dans les sports mécaniques où des événements majeurs comme les 24h du Mans et le MotoGP affichent respectivement 30 et 44% d’augmentation ces cinq dernières années.

Dans le même temps, une vraie passion naît pour des sports alternatifs. L’étude cite les booms du MMA (+101%) et du Padel (+130%), mais d’autres disciplines telles que le CrossFit, ou le Hyrox plus récemment, affichent des croissances records en termes d’adoption, et donc d’affluence.

L’impact des grands événements, focus sur le rugby

Un moyen efficace d’augmenter l’affluence dans les stades, les arénas et autres infrastructures, c’est de surfer sur des événements majeurs et sur des effets de popularité importants. L’étude évoque le tennis, dont l’augmentation de 21% de l’affluence en 5 ans est largement portée par ses deux événements principaux : Roland-Garros et le Rolex Paris Masters. Elle cite également le WTT Champions Montpellier au tennis de table, qui a su tirer parti de la notoriété des frères Lebrun acquise lors des JO.

Mais l’exemple le plus fort cité dans l’étude, c’est celui du rugby, dont l’écosystème entier a su profiter de la Coupe du Monde 2023 organisée en France. Les 2,3 millions de billets vendus ont propulsé le Top 14 et la Pro D2, en croissance d’affluence de 19 et 23%. Mieux, l’équipe nationale affiche +43% d’affluence à ses matchs en 5 ans grâce à la Coupe du Monde, à sa qualité de jeu, à ses stars comme Antoine Dupont et à cette popularité née autour de l’équipe.

Consultez le site internet de Two Circles pour découvrir les détails du rapport d’affluence sportive 2024 – France.