ASICS EMEA annonce un chiffre d’affaires record en 2024

ASICS EMEA enregistre son chiffre d’affaires le plus élevé jamais enregistré dans la région, soit un milliard d’euros et une marge de résultat d’exploitation de 13,4 %.

Dans les faits, la marque japonaise a connu une croissance rentable dans toutes ses catégories en 2024, notamment en performance running, tennis, indoor ou encore sur son activité SportStyle qui affiche des revenus en hausse de 39,1 % d’une année sur l’autre.

Par ailleurs, ASICS est restée en 2024 l’une des marques de running de performance premium sur le Vieux Continent. En ce sens, le groupe a enregistré une croissance sur tous ses canaux. Sur ses ventes en gros, ASICS a ainsi enregistré une hausse de 10,4 % sur l’année, tandis que ses canaux de vente au détail ont vu leurs revenus augmenter de 4,4 %. Enfin, concernant l’e-commerce, les chiffres d’affaires se portent également très bien et affichent une augmentation de 18,4 % en 2024 par rapport à 2023.

« 2024 a été une année record pour nous. ASICS EMEA a enregistré une croissance rentable dans toutes les catégories et sur tous les canaux, dépassant pour la première fois le milliard d’euros de chiffre d’affaires. Je suis incroyablement fier de notre équipe pour son travail et son dévouement. Ces résultats témoignent de la force de notre marque. Nous restons déterminés à établir des relations solides avec nos partenaires, et je tiens à les remercier pour leur soutien continu (…) Notre objectif est de continuer à aider davantage de personnes à atteindre un esprit sain dans un corps sain grâce à nos produits et services innovants qui font bouger les gens et les maintiennent en mouvement. » (Carsten Unbehaun, Directeur général ASICS EMEA)