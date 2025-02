TFC x Visionnaire : une collaboration qui réinvente l’héritage toulousain

Le Toulouse Football Club a dévoilé son troisième maillot de la saison 2024-2025, né d’une collaboration avec Visionnaire, la marque de vêtements créée par les artistes toulousains Bigflo & Oli. Les Violets le porteront ce samedi au Stadium, à l’occasion de la 22ème journée de Ligue 1 McDonald’s face au Paris Saint-Germain.

Au cœur de ce maillot third se révèle la violette – symbole de Toulouse et ADN historique du club – qui se décline dans une version moderne, épurée et résolument lifestyle.

Un peu d’histoire

Depuis l’adoption du violet comme couleur du club, jamais la fleur de violette n’avait en effet orné un maillot du TFC. Véritable emblème de Toulouse – surnommée « Cité des Violettes » – c’est elle qui a inspiré le changement d’identité du club en 1979. Et cela, sous l’impulsion du président de l’époque, Christian Garrigues, qui souhaitait s’appuyer sur un symbole fort de la ville, pour susciter l’enthousiasme populaire autour du club et lui donner toutes les chances d’accéder en première division (un objectif acté quelques années plus tard).

L’impact de Nike

Pour habiller cette histoire, ce nouveau maillot arbore le logo rétro de cette année 1979. Sachant que Nike joue également le jeu en y associant son emblème mythique des années 70 afin d’en renforcer l’impact. Enfin, les flocages des numéros au dos du maillot reprennent le motif floral de la face avant, offrant une harmonie visuelle cohérente, globale et épurée au design.

« C’est avec une immense fierté que nous dévoilons ce maillot Third, fruit de notre collaboration avec Nike et Visionnaire. Une fois de plus, notre objectif a été de surprendre et de créer quelque chose de vraiment unique. Travailler avec Visionnaire, un partenaire dynamique et créatif, nous a permis de concevoir une pièce qui dépasse le simple maillot de football. Chaque symbole rend hommage à Toulouse, à son histoire et à son identité. Ce projet nous est particulièrement cher, et nous sommes convaincus qu’il sera adopté par notre communauté. » (Damien Comolli, Président du TFC)

TFC x Visionnaire : acte III d’une collaboration emblématique

Par ailleurs, il est important de souligner qu’après deux premières collaborations couronnées de succès, le TFC et Visionnaire renforcent encore leurs liens cette saison à travers le Partenariat « Émotions ». Cette alliance a déjà marqué l’année avec des initiatives comme le Match Rose contre Nantes et la présence du club au Rose Festival organisé par Bigflo & Oli cet été. Deux stars locales qui ne manquent pas de superlatifs en évoquant le troisième acte de cette collaboration.