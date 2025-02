PUMA lance le Creativity Pack avec Neymar Jr. et LaMelo Ball

PUMA dévoile le Creativity Pack, une nouvelle collection réunissant Neymar Jr. et LaMelo Ball, deux des plus grands athlètes de la marque. Le but ? Célébrer leur créativité, leur style et leurs talents hors du commun.

Ce pack propose une nouvelle version des chaussures de football FUTURE 8 de Neymar Jr et des baskets MB.04 de LaMelo, accompagnées de maillots, shorts, tops zippés ¼, pantalons de training, sweatshirts à capuche et t-shirts avec logo. Le tout, disponible en tailles adultes et juniors.

La version FUTURE 8 Creativity présente des améliorations technologiques offrant aux joueurs les outils nécessaires pour libérer leurs instincts créatifs :

Une couleur de base orange poppy vibrante avec des détails uniques en violet, rose et menthe électrique.

Une tige FUZIONFIT³ offrant un ajustement confortable et amorti sans limiter les mouvements explosifs. Cette dernière comporte aussi une couche élastique en LYCRA®, des Fuzionpods en 3D et un PWRTAPE pour un ajustement adaptatif.

Une couche de maille haute densité avec GripControl Pro offrant l’adhérence et le contrôle nécessaires pour créer des occasions ou les conclure.

Une nouvelle semelle FLEXGILITY, la disposition circulaire des crampons et la composition à double densité offrent de leur côté une agilité à 360 degrés aux joueurs.

La dernière chaussure signature de LaMelo Ball, la MB.04 Creativity, incite quant à elles les joueurs à sortir des sentiers battus :

Elle présente un design saisissant avec des couleurs vives et une construction basée sur un amorti NITROFOAM™ réactif.

La tige imprimée en 5D arbore un design en relief, semblable à des tentacules, tandis que des détails cachés « 1 OF ONE » et « RARE » mettent en valeur la personnalité unique de Melo.

Son logo Wings orne le talon, et la semelle extérieure comporte un vaisseau spatial flottant, des inscriptions « NOT FROM HERE » et « RARE », ainsi que des accents ardents sur le talon, soulignant l’inspiration hors du commun de la chaussure.

Pour information, le Creativity Pack est disponible dans les magasins PUMA, sur PUMA.com, et chez les détaillants spécialisés depuis le 13 février.