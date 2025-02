Ochy – la plateforme d’analyse de la foulée basée sur l’intelligence artificielle – annonce une levée de fonds de 1,7 million de dollars en pré-seed.

Cette nouvelle étape dans le développement de la jeune pousse française est marquée par son intégration au sein du programme de fidélité d’adidas, adiClub, renforçant ainsi son engagement à rendre l’analyse biomécanique accessible à tous les coureurs et passionnés de sport à travers le monde.

Dans les faits, ce tour de table a été mené par Redstone VC, – un fonds d’investissement à impact social – avec la participation de Look AI Ventures, Bpifrance, Berkeley SkyDeck, ainsi que d’investisseurs stratégiques, dont Agile Physical Therapy.

Grâce à ces fonds, Ochy pourra intensifier le développement de sa technologie d’intelligence artificielle basée sur la vision par ordinateur, renforcer son expansion internationale et ses initiatives communautaires visant à démocratiser l’analyse de la foulée auprès des coureurs, entraîneurs, professionnels de santé et magasins spécialisés.

« Notre ambition est de démocratiser l’analyse du mouvement et de permettre à chacun, quel que soit son niveau, d’accéder à une évaluation précise et fiable de sa foulée. Grâce à notre solution d’IA innovante, à ce partenariat avec une marque emblématique comme adidas et au soutien d’investisseurs visionnaires, nous construisons une base solide pour aider les coureurs à atteindre leurs objectifs et à réduire les blessures. » (Khaldon Evans, co-fondateur et PDG d’Ochy)