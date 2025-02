Swish devient partenaire officiel du Stade Français Paris

Swish – spécialiste de la recharge des véhicules électriques pour les professionnels – a officialisé un partenariat officiel avec le Stade Français Paris pour les deux prochaines saisons.

Cet engagement avec le club de la capitale offre de facto à Swish une nouvelle plateforme de communication dans le but d’accroitre sa notoriété et d’explorer de nouvelles opportunités commerciales en surfant sur l’univers de l’ovalie. Porteurs de valeurs communes – notamment sur la transition écologique et environnementale – Swish et le Stade Français Paris seront accompagnés dans cette aventure par l’agence de marketing sportif, SPORTFIVE.

Des droits marketing et une visibilité exclusive

Dans le cadre de ce partenariat, Swish bénéficiera parallèlement d’une visibilité privilégiée en devenant notamment partenaire naming de l’application Business Club, lancée en novembre. Son exposition s’étendra également à Jean Bouin à travers tout un dispositif de panneautique LED et fixe, afin de toucher l’ensemble des supporters.

Ils ont dit :

« Nous sommes ravis de l’association avec la marque Swish avec laquelle nous partageons des valeurs communes et une même vision de l’innovation. Cette nouvelle collaboration va nous permettre d’améliorer l’expérience de nos partenaires sur notre application Business Club. » (Thomas Lombard, Directeur Général du Stade Français Paris) « Nous sommes fiers de nous associer au Stade Français Paris, un club emblématique qui partage nos valeurs et notre engagement en faveur d’un avenir plus durable. Ce partenariat est une opportunité unique pour renforcer notre présence auprès des professionnels et promouvoir la mobilité électrique dans un environnement dynamique et fédérateur. Ensemble, nous œuvrons pour accélérer la transition énergétique et proposer des solutions toujours plus innovantes et performantes à nos clients. » (Alberto Prendin, Directeur Général de Swish)

