Kellogg’s lance une boite de céréales « basketballs » avec Shaquille O’Neal

Kellogg’s va mettre en vente, en édition limitée, une toute nouvelle boite de céréales estampillée Shaquille O’Neal.

Un nouveau pas de l’ancienne superstar du basket dans son engagement pour la « Mission Tiger », action caritative de la marque en faveur des écoliers.

C’est « le rêve de toute une vie » que va réaliser Shaquille O’Neal dans les semaines à venir : il va avoir sa propre céréale Kellogg’s. La marque américaine commercialise un nouveau produit en partenariat avec le Shaq. La mythique recette des Frosted Flakes va être modifiée puisque des mini-ballons de basket croustillants à la cannelle vont y être ajoutés : un clin d’oeil à son égérie.

Le visage de Shaquille O’Neal va figurer sur les boîtes de céréales, aux côtés de la mascotte Tony the Tiger (Tony le tigre, en français).

Des boîtes de céréales dédicacée à gagner

Pour célébrer le lancement de ce nouveau produit en édition limitée, Kellogg’s a lancé un jeu concours sur les réseaux sociaux en proposant aux fans de remporter des boîtes de céréales dédicacées par le membre du Hall of Fame.

Shaq au soutien des écoliers

Avec ce nouveau partenariat, l’ancien basketteur amplifie son soutien apporté à la « Mission Tiger », une action humanitaire menée par Kellogg’s qui offre un meilleur accès au sport aux enfants américains. En juillet 2020, Shaq et Tony the Tiger avaient surpris des écoliers de Philadelphie en apparaissant par surprise dans un cours en visio.

Tony et Shaq avaient fait une annonce encore plus importante : l’objectif d’aider un million d’élèves à avoir un accès au sport facilité d’ici à la fin de l’année 2021.

Depuis 2019, Mission Tiger a aidé plus de 560 000 enfants à travers le pays en remettant à neuf des installations sportives, en fournissant de nouveaux équipements d’entraînement et plus encore.

2$ reversés par boîte de céréales achetée

Les fans de Kellogg’s peuvent d’ailleurs aider les écoles de leur communauté en se joignant à la mission, en achetant une boîte de céréales Shaquille O’Neal et en téléchargeant leur reçu dans le programme « récompenses familiales de Kellogg’s » pour déclencher un don de 2$.

« Après une année où tant de programmes scolaires, comme le sport, ont été suspendus, les élèves et les collèges ont plus que jamais besoin de notre aide pour donner aux élèves des ressources sportives, quel que soit leur lieu d’apprentissage », a déclaré Brant Wheaton, directeur marketing de la catégorie céréales de Kellogg’s aux États-Unis. « Nous sommes ravis d’avoir Shaq dans notre équipe pour aider à rallier le soutien à Mission Tiger, qui fait une différence dans les écoles intermédiaires et la vie des étudiants dans tout le pays. »