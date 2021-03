Un graphiste imagine des F1 aux couleurs des clubs de Ligue 1

A l’occasion de la reprise de la saison de Formule 1, Quentin Guichard, graphiste de 27 ans, s’est amusé à créer des monoplaces aux couleurs des clubs de Ligue 1 Uber Eats. Le résultat est particulièrement réussi. Il nous explique la genèse de son projet.

Ses réalisations ont créé une petite émulation sur Twitter ces derniers jours. « Je ne m’attendais pas du tout à un tel succès », s’étonne encore Quentin Guichard. Vendredi dernier, le graphiste-motion designer pour Eurosport balance sur le réseau social ses vingt créations : des monoplaces particulièrement réalistes customisées aux couleurs des clubs de Ligue 1.

La #F1 est de retour, mais qui se souvient de la SuperLeague Formula et ses monoplaces aux couleurs de clubs de foot ? En m’inspirant de ça, je me suis amusé à imaginer les équipes de notre bonne vieille @Ligue1UberEats façon écuries Ça donne la #FL1 et voilà la grille ⤵️ pic.twitter.com/Gn7wXzIbDl — Quentin Guichard (@QuentinGuichard) March 26, 2021

« Je cherchais à faire quelque chose pour la reprise de la F1, et je me suis souvenu d’une compétition qui s’appelait la SuperLeague Formula et qui mettait aux prises des monoplaces habillées aux couleurs de clubs de football, raconte le jeune créateur. Les clubs ont cet avantage d’avoir des identités très fortes et déclinables sur tous les supports et je me suis dit que réaliser ce concept avec les clubs de Ligue 1 pourrait donner un résultat sympa. » nous précise Quentin Guichard.

Pour chaque bolide, le graphiste a repris méticuleusement les couleurs, le numéro de département, les logos ainsi que tous les sponsors maillot des différents clubs. Un travail minutieux, jusque dans les moindres détails. Par exemple, sur la monoplace Paris Saint-Germain, on distingue bien les logos Nike, Accor (ALL), QNB ou encore Ooredoo.

La plus réussie ? « L’OGC Nice »

Twitter n’a pas manqué de féliciter Quentin Guichard pour ses créations et s’est, comme souvent, emparé du phénomène. « En fait les supporters de chaque club se sont pris au jeu, les uns comparant leur monoplace avec celle du club rival », se réjouit-il. « J’ai aussi vu beaucoup d’autodérision (sans mauvais jeu de mot) de la part de supporters, comme les nantais qui n’hésitaient pas à envoyer leur voiture « dans le mur », comme une allégorie de leur saison. »

Chacun choisira sa petite préférée. Pour le créateur (et surement beaucoup d’autres), c’est la monoplace de l’OGC Nice qu’il trouve la plus réussie. « Tout comme leur maillot sur le terrain, elle arbore des couleurs sobres et finalement peu de sponsors, ce qui laisse place à un design épuré et classe », conclut Quentin Guichard.

F1 – Les monoplaces customisées de chaque club (2021)

Formule 1 « Paris Saint-Germain »

Formule 1 « Racing Club de Strasbourg »

Formule 1 « AS Saint-Etienne »

Formule 1 « Stade Rennais »

Formule 1 « Stade de Reims »

Formule 1 « Nîmes Olympique »

Formule 1 « OGC Nice »

Formule 1 « FC Nantes »

Formule 1 « Montpellier Hérault Sport Club »

Formule 1 « AS Monaco »

Formule 1 « FC Metz »

Formule 1 « Olympique de Marseille »

Formule 1 « Olympique Lyonnais »

Formule 1 « FC Lorient »

Formule 1 « LOSC LILLE »

Formule 1 « RC Lens »

Formule 1 « Stade Brestois »

Formule 1 « FC Girondins de Bordeaux »

Formule 1 « Angers SCO »

De notre côté, petite préférence pour celle du LOSC. Et vous ?

Rappelons qu’en 2012, le club de football anglais Chelsea FC s’était rapproché de l’écurie Sauber F1 Team. En 2018, le championnat espagnol LaLiga s’était associé à Renault F1 Team en devenant sponsor visible sur les monoplaces.

D’autres créations croisées

Un travail de graphisme qui nous rappelle les créations de Sean Bull Design qui avait réalisé en 2018 des F1 aux couleurs des clubs de Premier League.

En France, Graphic UNTD avait réalisé il y a quelques années des croisements également très réussis avec les maillots de Ligue 1 Conforama façon NBA, les maillots de clubs européens façon NBA ou encore des chaussures de football aux couleurs de marques.