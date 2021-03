Blockchain – Sorare, NBA Top Shot… Les nouveaux business digitaux des cartes et vidéos à collectionner (et revendre)

Ces dernières années, de nouvelles opportunités business se sont développées dans le sport s’appuyant sur la technologie de la blockchain.

NFT (non-fungible tokens), cryptomonnaie, fan token, blockchain, Bitcoin, Ethereum… Depuis quelques années, un nouveau vocabulaire a fait son apparition.

Avant, nous collectionnions des vignettes Panini. Même si la société américaine s’est elle aussi adaptée en renouvelant son offre, la mode est aujourd’hui aux collections virtuelles qui peuvent rapporter gros à n’importe quel utilisateur.

Un « passe temps digital » qui répond également aux attentes de gamification d’une certaine partie de la clientèle « fans de sport ».

Parmi les nouveaux acteurs des cartes à collectionner, on peut citer la société française Sorare ou encore NBA Top Shot. Ces dernières semaines, ces deux sociétés ont réussi à faire parler d’elles grâce notamment au « buzz » généré par le prix de vente de certaines cartes et vidéos à collectionner.

Sorare est un jeu de fantasy football en ligne sur lequel les utilisateurs peuvent librement acheter et vendre des objets de collection numériques rares représentant des joueurs de football sous forme de carte. La société est en partenariat avec 126 clubs dont la Juventus, le PSG, Liverpool, le Real Madrid…

Récemment, Sorare a levé 50 millions de dollars et compte parmi ses investisseurs quelques noms connus comme Antoine Griezmann, Rio Ferdinand, Oliver Bierhoff, Alexis Ohanian ou encore Gary Vaynerchuck.

En novembre dernier, une carte de Kylian Mbappé (PSG) a été vendue au prix de 55 105 euros sur Sorare.

De son côté, NBA Top Shot, édité par la société Dapper Labs, propose aux fans d’acheter des highlights vidéos de quelques secondes. Des contenus édités en quantité définie ce qui induit un phénomène de rareté et donc de valeur potentielle. Sur NBA Top Shot, vous pouvez ainsi revendre vos petits trésors à d’autres utilisateurs et donc gagner de l’argent.

Hier, Dapper Labs a officialisé une levée de fonds de 305 millions de dollars auprès d’investisseurs comme Michael Jordan, Kevin Durant, Andre Iguodala, Kyle Lowry, Spencer Dinwiddie, Andre Drummond, Klay Thompson, Nikola Vucevic, Ashton Kutcher, 2 Chainz,… Selon plusieurs médias américains, la valorisation de Dapper Labs est désormais de 2,6 milliards de dollars.

Après 6 mois d’activités (NBA Top Shot n’est pas encore accessible dans le monde entier), NBA Top Shot a déjà généré environ 500 millions de dollars d’achats et de ventes sur sa plateforme et revendique 800 000 comptes.

« NBA Top Shot est un succès parce qu’il puise dans le fandom du basket, c’est une nouvelle façon plus excitante de se connecter à ses équipes et ses joueurs préférés », a déclaré Roham Gharegozlou, PDG de Dapper Labs. « Nous voulons apporter la même magie à d’autres ligues sportives. Les NFT ouvrent un nouveau modèle qui profite bien plus aux fans. »

En février dernier, un « moment » d’un dunk de LeBron James a été vendu au prix de 208 000 dollars.

Seeing Stars Challenge 2 expires Monday, April 5 at 10am PDT ⏰

Collect all 1️⃣2️⃣ required Moments & score this exclusive reward of LeBron James throwing down a one-handed sledgehammer 👑🔨

This Moment will never be released in packs 👀

More: https://t.co/e9CNkppyyK pic.twitter.com/849y5RLhm8

— NBA Top Shot (@nbatopshot) March 30, 2021