Comment l’Inter Milan a dévoilé son nouveau logo

Moderne, sobre et épurée… L’Inter Milan a dévoilé mardi sa nouvelle identité visuelle. Ce logo, dans la mouvance de ces dernières années, pourrait faire beaucoup parler en Italie.

La nouvelle courait depuis quelques mois, c’est désormais officiel : l’Inter Milan a un nouveau logo. Mardi matin, le club italien leader de Série A, a dévoilé sur ses réseaux sociaux sa nouvelle identité visuelle.

Comme d’autres clubs, à l’instar de la Juventus, l’Inter laisse tomber son logo historique afin d’opter pour un modèle plus simple et épuré, toujours composé des initiales du club « IM ».

« Le nouveau blason incarne les valeurs de l’Inter tout en se concentrant sur seulement deux éléments : le I d’Internazionale et le M de Milano. La forme circulaire est conforme au premier logo créé en 1908. Au centre, le I est enveloppé par le M et les lettres se caractérisent par un dessin beaucoup plus audacieux que les designs précédents. En plus du noir, le nouveau logo présente une nouvelle nuance de bleu, plus lumineuse et plus moderne. Vibrante », explique le club lombard sur son site officiel.

Dans un spot, l’actuel leader de Serie A met en scène ses joueurs actuels, comme Romelu Lukaku, mais également quelques gloires du passé comme le brésilien Ronaldo. « I’m Inter », martèlent joueurs et supporters.

Une polémique à venir ?

Reste à savoir comment la nouvelle va être accueillie par les fans. Lorsque la Juventus avait changé son logo, beaucoup de supporters étaient montés au créneau dénonçant un oubli du passé. Comme à Turin, les critiques pourraient fuser à Milan dans les jours et semaines qui viennent, ou pas…

Sur Twitter, des internautes font remarquer une ressemblance avec le logo de l’Olympique de Marseille (OM).

De notre côté, on opte plus pour une inspiration US et notamment de la franchise MLB des New York Yankees.

Evolution des logos de l’Inter Milan