Activation – Le Stade Français et Justin Bridou s’invitent chez les supporters

Le Stade Français et son partenaire Justin Bridou s’invitent chez les fans du club parisien pour tenter de leur faire retrouver la convivialité d’un vrai match de rugby.

Le temps commence à être long pour les supporters qui ne peuvent soutenir physiquement leur équipe en cette période si particulière. Pour tenter d’y remédier, le Stade Français Paris leur rend visite en compagnie de son partenaire principal Justin Bridou.

« Nous avons construit une mini-série de plusieurs vidéos Justin Apéro Rugby où nous allons surprendre des fans à leur domicile pour leur faire vivre une expérience fun et conviviale à l’occasion d’un match de leur équipe favorite », nous confie Quentin Bravet, à la tête de l’agence Seven qui accompagne Justin Bridou dans l’activation de son partenariat avec le Stade Français et le LOU Rugby.

Dans un premier épisode publié mi-mars, la mascotte Rucky débarque dans une colocation de trois jeunes fans du club de la capitale pour regarder avec eux le match Stade Français – Agen. Les bras chargés de produits Justin Bridou (saucisson, batons de berger, etc) ainsi que de nombreux éléments de décoration pour rendre l’ambiance plus festive.

Plusieurs épisodes sont à venir dans les prochaines semaines. Le deuxième se déroulera dans une famille de supporters historiques du club parisien. Ce n’est pas encore l’ambiance d’un vrai stade de Top 14… mais c’est un début !

Quand la Fan Experience stade s’invite chez les Fans

Depuis le début de la pandémie, de nombreuses activations amenant un semblant de « Fan Experience » chez les fans sont menées par les marques et les ayants droit.

Récemment, le voisin du Racing 92 et son sponsor Foncia ont fait appel à un chef pour concevoir un hot dog « haut de gamme » disponible en livraison ou à cuisiner chez soi.

Il y a quelques mois, c’est Pepsi qui amenait un bout d’expérience match NFL à des fans en installant à leur domicile de quoi organiser un « homegate » parfait.

L’été dernier en France, Volkswagen avait célébré le retour du football avec la finale de la Coupe de France PSG – AS Saint-Etienne en installant une « loge VIP » au domicile d’un supporter.

Il fût un temps, on installait le confort d’une maison dans les stades, mais ça, c’était avant la crise du coronavirus…