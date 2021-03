Renaud Lavillenie et Florent Manaudou nouveaux ambassadeurs de la marque automobile Cupra

« CUPRA est une marque en pleine expansion. Le partenariat avec les Etoiles du Sport nous est apparu comme une évidence, les deux marques étant liées par leur ADN. Les Etoiles du Sport visent à accompagner de jeunes espoirs du sport au plus haut niveau, tout comme nous souhaitons emmener la jeune marque CUPRA vers le plus haut niveau de performances », a affirmé Robert Breschkow , directeur général de CUPRA France à l’occasion de ce partenariat.

En parallèle, la marque espagnole, ancienne division sportive de SEAT , a également annoncé avoir noué un partenariat avec les Etoiles du sport , le programme qui s’engage à promouvoir le sport français et ses valeurs et connecter les générations d’athlètes.

« Ce partenariat sur le long terme permettra de « créer de réelles synergies et d’accompagner ces sportifs le plus loin possible, avec en point de mire les Jeux Olympiques de Paris 2024 », explique CUPRA. Pour rappel, le partenaire automobile du CIO est Toyota.

Ces six Français rejoignent l’équipe d’ambassadeurs créée à l’échelle mondiale par le constructeur espagnol, la CupraTribe. Quatre des meilleurs joueurs de padel du monde, le pilote suédois Mattias Ekströmn, le gardien de but du FC Barcelone Marc ter Stegen ou encore l’acteur germano-espagnol Daniel Brühl figurent comme les grands noms de cette team.

« Je suis ravi de devenir ambassadeur de CUPRA car je m’identifie à ses valeurs de passion, de détermination, d’ambition et de hautes performances », a déclaré Renaud Lavillenie, champion olympique de saut à la perche, dans un communiqué.

Dans le cadre de ce partenariat, les six sportifs de la CUPRATribe ont pu faire leur choix parmi les quatre véhicules de la gamme. Florent Manaudou et Renaud Lavillenie ont choisi la CUPRA Formentor. « En tant que passionné d’automobiles, j’ai besoin d’un véhicule capable de proposer des performances uniques et la CUPRA Formentor se révèle être le partenaire idéal », explique le champion olympique du 50 m nage libre 2012. C’est donc un nouveau joli coup marketing que s’offre CUPRA pour développer sa notoriété et son image en France. Début mars, la marque espagnole avait déjà noué un partenariat avec les Girondins de Bordeaux en devant partenaire officiel du club.

En Espagne, Cupra est également le sponsor du FC Barcelone depuis 2019 et a récemment recruté Ansu Fati comme nouvel ambassadeur.