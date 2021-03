Roger Federer signe un contrat de partenariat avec Suisse Tourisme

Il y a quelques jours, Roger Federer a annoncé la signature d’un nouveau partenariat pluriannuel avec… la Suisse ou plutôt avec l’organisation touristique nationale Suisse Tourisme (ST).

Cela ne vous aura pas échappé, le « GOAT » du tennis est suisse. Adoubé aux 4 coins du monde, Roger Federer est un représentant naturel de son pays. Pour aller plus loin dans la promotion de la destination Suisse, l’office du tourisme helvète a décidé de signer un contrat d’ambassadeur avec Roger Federer. L’objectif est clair, inciter les fans de Federer à visiter la Suisse (My Switzerland) et profiter notamment de sa nature. En s’associant à Federer, Suisse Tourisme s’offre une athlète très visible sur les réseaux sociaux, plus de 8 millions d’abonnés sur Instagram.

Précision importante, ce partenariat commercial a été signé par le suisse au profit de la Fondation Roger Federer, toutes les indemnités seront utilisées pour venir en aide aux enfants défavorisés du pays.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Roger Federer (@rogerfederer)

Un contrat de partenariat qui s’inscrit dans la lignée de ceux signés par de nombreux pays ces dernières années et qui utilisent le sport comme plateforme de communication globale afin de promouvoir leurs offres touristiques. On pense évidemment au Qatar avec le PSG, Abu Dhabi avec Manchester City ou encore le Rwanda avec Arsenal et l’Arabie Saoudite qui multiplie l’accueil d’évènements sportifs sur ses terres. Entre soft power, sports washing et nation branding.

Federer « énergisé » par la nature suisse

Une campagne de communication sera lancée au mois d’avril en Europe puis aux USA et en Asie. Parmi les activations, on retrouvera une série de visuels ainsi que des courtes vidéos avec Roger Federer « énergisé » par la nature suisse. Sur le site MySwitzerland.com, les hôtes pourront découvrir la Suisse à travers les yeux de Roger. Le joueur partagera ses endroits préférés et quelques trésors cachés. «J’ai parcouru le monde entier. Mon endroit préféré est toujours resté la Suisse. C’est le pays qui me manque le plus lorsque je suis en voyage», précise Roger Federer, dans un communiqué.

« J’ai toujours eu le sentiment de représenter la Suisse quand j’entre sur un court. Je suis habitué à voir un drapeau suisse figurer à côté de mon nom. J’en ai éprouvé une grande fierté au cours de mes 22 premières années sur le circuit et il en sera toujours ainsi. Unir mes forces à celles de Suisse Tourisme est une démarche logique pour moi » ajoute Federer.