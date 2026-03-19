Fin janvier, Samuel Umtiti a surpris des supporters lyonnais en prenant leur place dans une pizzeria, dans une activation imaginée par Enterprise, sponsor officiel de la Ligue Europa.

Fin janvier, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont vécu une scène pour le moins… inattendue. Le temps d’un service, Samuel Umtiti a troqué les crampons pour un tablier dans une pizzeria du centre de Lyon, dans le cadre de la campagne « Real Club Legends » portée par Enterprise, partenaire de l’UEFA Europa League.

Le principe de l’opération est simple : offrir à des fans une expérience unique en les envoyant au stade pendant que leur idole prend leur place au travail. À Lyon, c’est Franco Morreale, supporter de l’OL, qui a pu en profiter en assistant à la victoire face au PAOK (4-2), pendant que l’ancien défenseur lyonnais s’activait derrière le four de la Casa Morreale.

Valoriser les fans

Surprise, selfies et échanges avec les clients… Umtiti, qui a annoncé sa retraite sportive en septembre dernier, s’est prêté au jeu dans une ambiance conviviale, illustrant parfaitement l’objectif de la campagne : valoriser les supporters et leur rôle dans la vie du club.

Selon une étude OnePoll, 67 % des fans français accordent plus d’importance à l’ambiance et au lien avec leur club qu’aux résultats sportifs. Un constat qui prend une résonance particulière, alors que l’OL, premier de la phase régulière, vient d’être éliminé ce jeudi 19 mars de la Ligue Europa par le Celta Vigo.

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