Le Rolex Paris Masters accueille un nouveau partenaire majeur : CGI, l’un des leaders mondiaux du conseil en management et en technologies. L’entreprise devient Partenaire Officiel du tournoi pour les deux prochaines éditions, 2025 et 2026.

Cette collaboration marque une nouvelle étape pour le Masters 1000 parisien, dont l’édition 2025 se déroulera pour la première fois à Paris La Défense Arena, du 25 octobre au 2 novembre. Portée par des valeurs communes d’innovation et d’excellence, cette alliance permettra à CGI d’accompagner le tournoi dans le développement du nouveau site web officiel et la refonte de l’application mobile.

Ces deux projets visent à offrir une expérience digitale plus fluide et immersive, avec un site repensé pour le référencement et l’esthétique, ainsi qu’une application modernisée intégrant scores en direct, actualités, billetterie et plan interactif.

CGI bénéficiera également d’une visibilité sur le court, avec la présence de sa marque sur les écrans LED de l’arène.

« Nous sommes très heureux d’accueillir CGI comme Partenaire Officiel du Rolex Paris Masters. Dans le cadre de cette collaboration, nous bénéficions ainsi de leur expertise en matière d’innovation et de solutions digitales. En participant au développement de l’application mobile officielle du tournoi et du site officiel, CGI permet d’offrir une expérience enrichie au public afin de toujours mieux répondre à ses attentes »

déclare Stéphane Morel, directeur général de la FFT.

« En tant que partenaire du Rolex Paris Masters, CGI est fière de mettre son expertise au service de l’innovation et de l’excellence. Notre engagement aux côtés de la Fédération Française de Tennis, fondé sur des valeurs communes fortes, nous permet d’accompagner ce tournoi majeur dans l’atteinte de résultats tangibles tels que l’offre d’une expérience digitale unifiée, moderne et engageante au bénéfice des passionnés de tennis »

souligne Caroline de Grandmaison, Présidente France chez CGI.