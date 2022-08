La Fédération Française de Badminton lance la campagne « Mets du badminton dans ta vie » pour la rentrée 2022

Pour séduire de nouveaux licenciés en cette rentrée 2022, la Fédération Française de Badminton lance la campagne « Mets du badminton dans ta vie ».

Réalisée par l’agence Cithéa, la campagne est composée de pastilles vidéo et de visuels (personnalisables pour les clubs). Une prise de parole qui met en scène 5 licenciés expliquant quelques bienfaits de la discipline.

« Les badistes licenciés à la FFBaD sont ceux qui parlent le mieux de ce que peut apporter le badminton pratiqué dans un club fédéral. Les thèmes de mixités, d’accessibilité, de plaisir, de défoulement, de rencontres et d’expériences qui sont au cœur de notre projet sont naturellement évoqués par nos joueurs avec leurs mots. Je suis certain que cette campagne touchera un large public qui rejoindra en nombre nos clubs partout en France . » explique Yohan PENEL, président de la FFBaD, dans un communiqué. Et vous, vous êtes BAD ou not BAD ?

« L’agence Cithea est très fière d’avoir réalisé la campagne de rentrée 2022/2023 avec les équipes de la Fédération. La confiance qui nous a été accordée nous a permis de réaliser un visuel en rupture avec les années précédentes et de proposer ainsi une campagne colorée, dynamique, qui met les pratiquants, l’état d’esprit « BAD » et les valeurs de ce sport au cœur du dispositif » explique Thierry JOUANNET, fondateur de Cithea, dans un communiqué.