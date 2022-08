Rugby : Mise à pied de Claude Atcher, Directeur Général de France 2023 à titre conservatoire

Hier soir, le Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et la Fédération Française de Rugby ont annoncé la mise à pied du Directeur Général de France 2023, Claude Atcher, à titre conservatoire avec effet immédiat, pendant le temps nécessaire à la clôture de l’enquête menée actuellement par l’inspection du travail.

« Dès la parution d’un article de presse le 22 juin dernier décrivant un climat social préoccupant au sein du groupement d’intérêt public (GIP) France 2023, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques, a demandé une enquête interne du comité d’éthique du GIP et une enquête de l’inspection du travail » rappelle le communiqué du Ministère. « Le rapport du comité d’éthique lui a été remis le 18 août. Il fait état, de la part du directeur général M. Claude Atcher, de pratiques managériales alarmantes altérant le fonctionnement de la structure, et de l’état de souffrance d’un certain nombre de collaborateurs. Au vu de ces éléments, la ministre a transmis ce rapport aux présidents de la fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte, et du GIP France 2023, Jacques Rivoal, en leur demandant de lui soumettre, pour le 29 août, en concertation avec World Rugby, un plan d’action conjoint destiné à assurer le rétablissement immédiat de conditions de travail normales pour les collaborateurs du GIP. Le comité national olympique et sportif français (CNOSF) a également été informé de la situation. »

A l’issue d’un réunion tenue ce lundi au ministère des sports en présence des trois membres fondateurs du GIP, la FFR, l’Etat et le CNOSF, ainsi que du président du GIP, la mise à pied à titre conservatoire de Claude Atcher a été actée.

Ce vendredi, un conseil d’administration exceptionnel se réunira pour ratifier cette mise à pied conservatoire et valider que les missions du directeur général seront assurées par M. Julien Collette, directeur général adjoint du GIP.

Pour rappel, la Coupe du Monde de Rugby 2023 se disputera en France du 8 septembre au 28 octobre.

