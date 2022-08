Lidl nouveau partenaire majeur de la Ligue Féminine de Handball

Hier, l’enseigne de grande distribution Lidl a annoncé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec la Ligue Féminine de Handball (LFH).

Partenaire des équipes de France depuis de nombreuses années et ancien Namer du championnat masculin avec la Lidl Starligue (2016-2021), l’enseigne devient partenaire majeur de la Ligue Butagaz Énergie et de la Division 2 féminine, nouvellement intégrée à la ligue professionnelle.

De quoi renforcer un peu plus la présence de Lidl dans l’univers du handball, un sport auquel la société est déjà associée comme sponsor numéro 1 en France selon une récente étude Nielsen.

Un contrat avec la LFH signé pour 1 an. « L’occasion d’apprendre à travailler ensemble la première année dans le but de signer un nouveau contrat pour 3 ans à la saison prochaine » nous souffle-t-on.

« Notre responsabilité en tant que sponsor est d’œuvrer pour la visibilité du handball à toutes les échelles »

« Nous sommes particulièrement fiers de rejoindre la Ligue féminine de handball. Être aux côtés des équipes féminines et ainsi renforcer la visibilité accordée au handball féminin, est un message fort pour nous qui avons à cœur de promouvoir la parité dans le sport et l’entreprise » explique Michel Biero, Directeur Exécutif Achats et Marketing Lidl France, dans un communiqué. « Notre responsabilité en tant que sponsor est d’œuvrer pour la visibilité du handball à toutes les échelles pour qu’un maximum de jeunes adoptent les valeurs de ce sport ».

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

Dans le cadre de ce partenariat, Lidl mènera des opérations spéciales dans les salles auprès des spectateurs. L’enseigne mènera également auprès de chaque club des campagnes de sensibilisation autour du sujet de la précarité menstruelle. Enfin, Lidl organisera des opérations de recrutement de nouveaux collaborateurs au sein de ses supermarchés.

« En tant que vice-présidente de la FFHandball, j’ai déjà pu collaborer avec Lidl sur de nombreuses activations liées au handball féminin et je ne peux que me réjouir de leur arrivée. Ils vont apporter une réelle dynamique dans nos championnats, que ce soit au niveau national ou local, et vont contribuer à notre développement dans cette année charnière pour nous avec l’intégration de la D2 féminine. Un grand merci et bienvenue dans la LFH ! » ajoute Nodjialem Myaro, Présidente de la Ligue féminine de handball.