Média – Tennis : Quel dispositif pour l’US Open 2022 sur Eurosport ?

Du lundi 29 août au dimanche 11 septembre 2022, les fans de tennis seront branchés sur les chaînes Eurosport pour suivre l’US Open 2022 en direct et en exclusivité en France.

Pour cette 142ème édition du Grand Chelem new yorkais, la chaîne mobilisera Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport.fr et l’appli Eurosport. « L’intégralité du tournoi sera à vivre en compagnie des experts d’Eurosport parmi lesquels Bertrand Milliard, Frédéric Verdier, Thomas Bihel, Thomas Morel, Simon Dos Santos, Anne Boyer, Géraldine Weber, Alban Lepoivre et Romain Bouchenot qui seront accompagnés de Justine Henin, Arnaud Clément, Arnaud Di Pasquale, Camille Pin, Georges Goven et Jean-Paul Loth. Pour entourer l’événement, Olivier Canton prendra les commandes de l’Eurosport Tennis Club » précise le communiqué d’Eurosport.

Chez les hommes, les principaux favoris sont Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Carlos Alcaraz, Andrey Rublev, Félix Auger-Aliassime ou encore Jannik Sinner. Chez les femmes, le tableau s’annonce également « ouvert » avec Iga Swiatek, Naomi Osaka, Emma Raducanu, Coco Gauff, Anett Kontaveit et Maria Sakkari. Reste à savoir si la française Caroline Garcia parviendra a maintenir son niveau de jeu de cet été. Un tournoi qui marquera également la dernière sortie à Flushing Meadows de la Queen Serena Williams.

Le vainqueur de l’US Open 2022 empochera la somme de 2,6 millions de dollars.

Programme TV US Open 2022 sur Eurosport