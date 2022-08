Tennis – Une dernière tenue « brillante » Nike pour la « Queen » Serena Williams à l’US Open 2022

Pour ce qui pourrait bien être son dernier US Open, Serena Williams marque une nouvelle fois les esprits avec un look unique et une robe à son image, à savoir brillante, grâce à la présence de diamants sur le corsage et les chaussures.

Dans le détail, sa tenue conçue par Nike s’inspire de celles portées par les patineuses artistiques. La jupe est à 6 couches en références à ses 6 titres à Flushing Meadows. Après son premier tour victorieux face à Danka Kovinic, la joueuse américaine a précisé qu’elle s’était allégée de quelques grammes pour son match. « J’avais six couches (de dentelle sur sa jupe) pour représenter mes six victoires ici mais j’en ai enlevé quatre parce que c’était bien trop lourd. »

A ses pieds, Serena Williams porte une paire de Nike Court Flare 2 personnalisée avec un swoosh incrusté de diamants, ainsi que des « deubrés » en or massif (400 diamants) avec les mots « QUEEN » et « MAMA » conçus par Serena Williams Jewelry. Les initiales SW et son logo sont également visibles sur les chaussures.

