La Compagnie des Alpes va racheter UrbanSoccer et UrbanPadel

Ce mercredi, la Compagnie des Alpes a annoncé avoir signé un accord avec Soccer 5 pour faire l’acquisition de 86,5% de la société mère du groupe Urban qui gère UrbanSoccer et UrbanPadel.

« Avec 3,75 millions de joueurs par an, le groupe Urban est le numéro 1 du foot à 5 et co-leader du padel en France » rappelle le communiqué.

Dans le détail, l’acquisition des 86,5% du capital de la société Soccer 5 France SAS se ferait sur la base d’une valeur d’entreprise de 157 millions d’euros (pour 100% du capital) et donc d’un prix de 129,7 millions d’euros pour 86,5% du capital) « assorti d’un complément de prix potentiel de 10 millions d’euros qui serait versé sous certaines conditions en cas d’évolution favorable du régime fiscal applicable aux activités du groupe Urban ». L’exclusivité des négociations a été accordée jusqu’au 30 avril 2024.

La vente pourrait être totale d’ici quelques années puisque la Compagnie des Alpes pourrait racheter les 13,5% restants « à un horizon 4 à 5 ans ».

« Inclure dans notre offre une nouvelle activité à vocation sportive et non météo dépendante, pratiquée de façon récurrente »

Aujourd’hui, UrbanSoccer et UrbanPadel exploitent 33 centres de foot à 5 et de padel en France (+1 au Portugal). Pour son exercice en cours qui clôture fin juin, le groupe Urban devrait réaliser un chiffre d’affaires d’environ 48 millions d’euros et un EBITDA (post IFRS 16 / non audité) d’environ 21,5M€. Les dirigeants de Soccer5 sont Jean-Philippe Rey (environ 58% des parts), Julien Falgoux, Cedric Guelle et Nicolas Warter.

« Ce rapprochement naturel entre deux acteurs parfaitement complémentaires de l’industrie des loisirs nous permettrait d’inclure dans notre offre une nouvelle activité à vocation sportive et non météo dépendante, pratiquée de façon récurrente, porteuse de lien et de cohésion sociale et fortement ancrée dans les territoires » précise Dominique Thillaud, Directeur Général de la Compagnie des Alpes, dans un communiqué. « Nous sommes convaincus du fort potentiel de croissance des activités de foot à 5 comme de padel. La Compagnie des Alpes serait très heureuse d’accélérer le développement futur du groupe Urban, déjà leader du foot à 5, et co-leader du padel, en France avec une offre extrêmement qualitative, une dimension digitale déjà très aboutie et une politique RSE tout à fait alignée sur la nôtre. Une telle opération serait relutive pour la Compagnie des Alpes et créatrice de valeurs pour l’ensemble de nos actionnaires et nos parties prenantes ».

L’histoire d’UrbanSoccer et UrbanPadel

« En 2002, on lance avec Cédric Guelle notre première société d’évènementiel « S Event » et en 2004 on lance le premier « Soccer » avec Cédric et des copains de Clermont Ferrand. On propose alors un terrain de foot à 5 et des terrains de jorky,… Soccer 5 est né » nous expliquait Julien Falgoux, Fondateur d’Urban Soccer et Urban Padel, il y a moins d’un an dans une longue interview consacrée à son parcours entrepreneurial. « Puis nous avons voulu nous développer en franchises. Jean-Philippe Rey, alors Président des magasins Babou et avec qui on travaillait via notre société d’évènementiel nous demande alors pourquoi vouloir faire de la franchise ? Il a décidé de nous faire confiance et de nous aider avec des fonds nous permettant de développer et de maitriser nous-même le concept. Il nous a fait profiter de son expérience dans le développement et dans l’immobilier. En 2014, on fusionne avec Urban Football qui s’était développé surtout en région parisienne avec les fondateurs Victor Augais et Nicolas Warter. Nous sommes alors passés à 26 centres et avons fusionné les deux marques pour n’en faire qu’une : « Urban Soccer ».

Qui est la Compagnie des Alpes ?

Créée en 1989, la Compagnie des Alpes (CDA) exploite aujourd’hui les plus grands domaines skiables des Alpes françaises (Val d’Isère, Tignes, La Plagne, Les Arcs,…) ainsi que des parcs de loisirs en Europe comme le Parc Astérix, le Futuroscope, Walibi, Grévin Paris,…

En octobre 2022, CDA fait l’acquisition de MMV, second opérateur hôtelier dans les Alpes françaises.

Sur l’exercice 2022-2023, la Compagnie des Alpes (CDA) a enregistré un chiffre d’affaires de 1,12 milliard d’euros.

Pour rappel, le groupe concurrent Le FIVE a annoncé il y a quelques jours un changement de nom et devient « Players ».

