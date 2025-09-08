PUMA célèbre le record historique de Memphis Depay avec une édition limitée des crampons ULTRA MD51

Avec son 51ᵉ but inscrit sous le maillot des Pays-Bas, Memphis Depay devient le meilleur buteur de l’histoire de la sélection masculine néerlandaise. Pour marquer ce moment unique, PUMA et l’attaquant ont conçu une édition ultra limitée de crampons symboliques.

Le 7 septembre 2025 restera gravé dans l’histoire du football néerlandais. Memphis Depay a inscrit son 51ᵉ but en sélection, devenant ainsi le meilleur buteur masculin de l’histoire des Pays-Bas. Une performance exceptionnelle pour celui qui se décrit comme un « lion », symbole de détermination et de persévérance.

Pour célébrer ce cap historique, PUMA et Memphis Depay ont imaginé un concept unique : 51 paires de crampons ULTRA MD51 créées spécialement pour l’occasion, offertes aux 51 personnes qui ont marqué son parcours personnel et professionnel.

« J’étais un jeune garçon avec de grands rêves ; un lionceau devenu lion sur la plus grande scène. Le monde a vu une partie de mon chemin, mais pas tout. Le travail acharné, la discipline et la détermination que l’on ne voit pas, ce sont ces choses qui m’ont permis d’atteindre quelque chose qui restera en moi pour toujours », a déclaré Memphis Depay. « Avec tous les grands joueurs passés par cette équipe, être celui qui a inscrit le plus de buts prouve qu’aucun rêve n’est trop grand. Je voulais célébrer cela en offrant un symbole de reconnaissance aux personnes qui m’ont soutenu tout au long de mon parcours – 51 crampons, 51 personnes qui ont marché à mes côtés. »

Un design qui raconte l’histoire d’un joueur

Les crampons ULTRA MD51 se distinguent par un design unique, chaque pied ayant une signification particulière :

Pied gauche (bleu et noir) : représente les valeurs personnelles de Memphis, sa famille, sa foi et ses origines. Numéro 10 : son rôle de meneur en sélection. Gigi Vitale : symbole d’amitié, inspiré d’un tatouage en cercle. Maman Cora : son prénom accompagné d’un cœur en flammes. Christ Rédempteur : symbole de sa foi. Moordrecht : référence à ses origines, avec le drapeau du Ghana et une étoile.

Pied droit (orange et noir) : illustre sa carrière et les moments marquants de son parcours. Chapeau de cow-boy : son arrivée en équipe nationale. Premier but avec les Pays-Bas. Panenka contre la France. Tatouage du lion : symbole de résilience. 51 buts / BADTTW : acronyme de son mantra « Fais confiance à ta sagesse intérieure ».



Une démarche exclusive et non commerciale

Memphis Depay a personnellement sélectionné les 51 bénéficiaires de cette édition limitée : un cercle intime composé de membres de sa famille, d’amis proches et de personnalités clés de sa carrière.

Chaque paire sera livrée dans un coffret collector accompagné d’un certificat d’authenticité signé par Memphis Depay. Ces crampons ne seront pas commercialisés, renforçant ainsi leur caractère symbolique et exclusif.

En parallèle, PUMA organisera un concours via son compte @pumafootball pour permettre à un fan de remporter une paire et de rejoindre ce cercle très restreint.

PUMA et Memphis Depay : une histoire commune

Ce projet illustre la relation forte entre Memphis Depay et PUMA, la marque qui l’accompagne depuis plusieurs années. En associant storytelling et design, la campagne MD51 incarne la volonté de PUMA de célébrer non seulement la performance sportive, mais aussi l’histoire humaine derrière l’athlète.