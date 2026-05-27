La FIFA va distribuer une carte physique gratuite aux spectateurs de la Coupe du monde 2026 pour débloquer contenus exclusifs, récompenses et expériences immersives autour des matchs.

À moins de trois semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la FIFA dévoile un nouveau dispositif destiné à enrichir l’expérience des spectateurs : la « FIFA Fan ID ». Cette carte physique gratuite sera proposée à tous les détenteurs de billets pour les 104 matches du tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les supporters pourront récupérer cette carte dans chacun des 16 stades de la compétition. Une fois scannée avec un smartphone, elle donnera accès à une plateforme numérique regroupant contenus exclusifs, messages en réalité augmentée, informations pratiques sur les stades ou encore récompenses via le programme FIFA Rewards.

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Expérience « jour de match » enrichie

La FIFA mise aussi sur le merchandising personnalisé. Les détenteurs de la Fan ID pourront créer certains produits officiels du tournoi avec leurs propres photos et des visuels de la compétition.

L’instance promet également des animations avant les rencontres, avec une expérience « jour de match » lancée jusqu’à trois heures avant le coup d’envoi. Jeux-concours, contenus exclusifs et surprises seront ajoutés progressivement pendant tout le tournoi.

Cette Fan ID ne remplace ni un billet de match ni un visa, mais s’inscrit dans la stratégie de la FIFA pour renforcer l’engagement des supporters autour du plus grand Mondial de l’histoire.

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