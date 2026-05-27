Pour Roland-Garros 2026, Lacoste a imaginé une veste portée par Novak Djokovic intégrant de la véritable terre battue des courts parisiens.

Novak Djokovic n’est pas passé inaperçu lors de son entrée en lice à Roland-Garros 2026, dimanche. Avant même son premier échange sur le court, le Serbe a attiré l’attention avec une veste imaginée par Lacoste spécialement pour le tournoi parisien.

La particularité de cette pièce ? Elle intègre de la véritable terre battue issue des courts de Roland-Garros afin de recréer les nuances ocre emblématiques du tournoi. Conçue par Pelagia Kolotouros, directrice artistique de la marque, la veste célèbre aussi la 22e participation de Djokovic au Grand Chelem parisien, un record qu’il vient d’égaler.

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Un immense loup dans le dos

Au dos du vêtement apparaît également un immense loup, symbole personnel du champion serbe depuis plusieurs années. Djokovic évoque régulièrement cet animal comme une source d’inspiration mentale et spirituelle.

Avec cette création, Lacoste poursuit sa stratégie autour de pièces événementielles conçues pour ses ambassadeurs lors des tournois du Grand Chelem. Après une veste dédiée aux quatre Majeurs à l’US Open 2025, la marque française continue de mêler mode, storytelling et tennis autour de l’un de ses visages les plus emblématiques.

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