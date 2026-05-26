Olivier Giroud devient le nouvel ambassadeur de Crivit, la marque sport de Lidl. L’enseigne veut renforcer son positionnement autour d’un sport accessible et abordable.

Lidl accélère dans le sport avec Olivier Giroud. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France devient l’ambassadeur de Crivit, la marque sport du distributeur allemand, dans une campagne destinée à promouvoir une pratique du sport plus accessible.

À travers ce partenariat, Lidl veut renforcer la visibilité de Crivit face à des acteurs installés comme Decathlon. « Olivier Giroud, c’est le sportif populaire par excellence », explique John Paul Scally, président de Lidl France, auprès du Parisien.

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Ensemble pantalon/veste à moins de 30 euros

Le joueur lillois a participé à une campagne publicitaire volontairement décalée, mais aussi au développement de plusieurs produits à son image. Une collection spéciale sera commercialisée à partir du 4 juin sur Lidl.fr, avec notamment un survêtement inspiré de son célèbre « coup du scorpion », récompensé par le prix Puskás en 2017.

Le pantalon et la veste seront vendus 14,99 euros chacun. Un maillot technique « collection Olivier Giroud » sera également proposé à 6,99 euros.

« Cette campagne, pleine d’énergie communicative, c’est ramener le sport à ce qu’il est avant tout : un moyen pour tous de vivre mieux », explique Olivier Giroud.

Avec Crivit, Lidl veut désormais s’installer durablement sur le terrain du sport, après avoir déjà multiplié les opérations marketing autour de ses produits lifestyle ces dernières années.

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