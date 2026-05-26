Révélation française de Roland-Garros 2025, Loïs Boisson devient la nouvelle ambassadrice de MGallery. La marque hôtelière du groupe Accor multiplie aussi les activations autour du tournoi parisien.

Loïs Boisson continue d’attirer les marques malgré ses difficultés physiques. À quelques jours de Roland-Garros, la joueuse française de 22 ans est devenue la nouvelle ambassadrice de MGallery, la collection lifestyle haut de gamme du groupe Accor.

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Le partenariat est signé pour deux ans. Il accompagnera la Dijonnaise sur le circuit international, avec un accès aux établissements MGallery pendant ses compétitions.

La marque mise sur le profil de la première Française au classement WTA, révélée au grand public après son incroyable parcours à Roland-Garros 2025, où elle avait atteint les demi-finales grâce à des victoires face à Jessica Pegula et Mirra Andreeva.

« Le tennis est l’un des rares sports à incarner une véritable équité entre femmes et hommes », explique Loïs Boisson.

Les boxs joueurs du Philippe-Chatrier transformés

Au-delà du sponsoring classique, Accor entend aussi renforcer sa présence autour de Roland-Garros. Via le partenariat ALL Accor x Roland-Garros, MGallery va transformer plusieurs espaces réservés aux joueurs du court Philippe-Chatrier, notamment la Quiet Room et la Beauty Room, repensées dans l’univers de ses boutique-hôtels.

La marque prévoit également une activation internationale avec le Ming Hotel Nanjing – MGallery Collection, en Chine, qui sera entièrement habillé aux couleurs de Roland-Garros pendant le tournoi parisien.

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