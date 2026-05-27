Heineken détourne un congé bénévolat d’entreprise pour permettre aux supporters américains de suivre les matchs de la Coupe du monde 2026 en pleine journée.

Heineken mise sur une activation originale à l’approche de la Coupe du monde 2026. Aux États-Unis, où de nombreuses rencontres seront disputées en pleine journée de travail, la marque de bière détourne le « Volunteer Time Off » (VTO), un congé accordé par certaines entreprises pour réaliser des actions bénévoles.

Baptisée « Heineken Fan Volunteers », la campagne invite les supporters à utiliser ce temps pour participer à des opérations solidaires… organisées à proximité d’écrans diffusant les matchs. Imaginée par l’agence Le Pub New York, l’opération part d’un constat simple : selon une étude commandée par Heineken, plus d’un salarié américain sur deux a déjà menti ou trouvé une excuse pour regarder un match pendant ses heures de travail.

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Lancée lors des demies de Ligue des champions

La campagne a été lancée lors des demi-finales de Ligue des champions. À New York et Miami, près de 200 supporters ont participé à des distributions de repas et à des opérations de nettoyage d’espaces verts. Au total, plus de 3.000 repas ont été préparés lors de cette première activation.

Le dispositif s’inscrit dans la plateforme mondiale « Fans Have More Friends », lancée par Heineken en début d’année. La marque poursuit ainsi sa stratégie autour du football, alors que les États-Unis accueilleront la Coupe du monde 2026 avec le Canada et le Mexique.

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