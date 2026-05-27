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Coupe du monde 2026 : Heineken veut aider les salariés à regarder légalement les matchs en pleine journée

ParThibaut Dalegre
27 mai 2026
Crédit photo : Heineken

Heineken détourne un congé bénévolat d’entreprise pour permettre aux supporters américains de suivre les matchs de la Coupe du monde 2026 en pleine journée.

Heineken mise sur une activation originale à l’approche de la Coupe du monde 2026. Aux États-Unis, où de nombreuses rencontres seront disputées en pleine journée de travail, la marque de bière détourne le « Volunteer Time Off » (VTO), un congé accordé par certaines entreprises pour réaliser des actions bénévoles.

Baptisée « Heineken Fan Volunteers », la campagne invite les supporters à utiliser ce temps pour participer à des opérations solidaires… organisées à proximité d’écrans diffusant les matchs. Imaginée par l’agence Le Pub New York, l’opération part d’un constat simple : selon une étude commandée par Heineken, plus d’un salarié américain sur deux a déjà menti ou trouvé une excuse pour regarder un match pendant ses heures de travail.

 

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Lancée lors des demies de Ligue des champions

La campagne a été lancée lors des demi-finales de Ligue des champions. À New York et Miami, près de 200 supporters ont participé à des distributions de repas et à des opérations de nettoyage d’espaces verts. Au total, plus de 3.000 repas ont été préparés lors de cette première activation.

Le dispositif s’inscrit dans la plateforme mondiale « Fans Have More Friends », lancée par Heineken en début d’année. La marque poursuit ainsi sa stratégie autour du football, alors que les États-Unis accueilleront la Coupe du monde 2026 avec le Canada et le Mexique.

A lire aussi : Heineken recrute Serena Williams en tant qu’ambassadrice et mise sur le boom du padel

ParThibaut Dalegre
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