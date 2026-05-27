Peu connue en Europe, la fintech chinoise Ant International s’offre Carlos Alcaraz comme ambassadeur mondial pour accélérer sa visibilité et son développement à l’international.

Carlos Alcaraz ajoute un nouveau partenaire majeur à son portefeuille. Le numéro un mondial a été choisi par Ant International, la filiale internationale du géant chinois Ant Group, maison mère d’Alipay, comme ambassadeur mondial dans le cadre d’un accord pluriannuel.

Derrière cette signature prestigieuse, l’objectif est surtout stratégique pour la fintech asiatique. Si Alipay est incontournable en Chine, Ant International reste largement méconnue en Europe et aux États-Unis face à des acteurs comme Visa, Mastercard ou PayPal. Le recrutement d’Alcaraz doit justement permettre d’accélérer la notoriété du groupe sur les marchés occidentaux.

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L’Espagnol sera utilisé pour promouvoir les différentes activités de la société, notamment Alipay+, Antom et WorldFirst.

« Carlos incarne l’ambition, la précision et l’exigence », explique Peng Yang, CEO d’Ant International, dans le communiqué.

Déjà partenaire de l’Albiceleste

Le choix du tennis n’est pas anodin. Circuit mondial, audience premium et exposition internationale permanente : le sport devient un levier marketing particulièrement efficace pour les fintechs. Ant International poursuit ainsi une stratégie déjà amorcée dans le football avec un récent partenariat signé avec la sélection argentine.

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Avec plus de 30 bureaux dans le monde, Ant International revendique aujourd’hui plus de deux milliards de comptes utilisateurs connectés via ses différents services.

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