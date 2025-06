Le PSG dévoilera son nouveau maillot pour la saison 2025-2026, le 11 juin, à l’approche du Mondial des clubs FIFA 2025. Étoile ou non, le suspense reste entier.

Étoile ou pas étoile ? C’est la question que tout le monde se pose. Quoi qu’il en soit, il faut encore attendre un peu pour le savoir. Selon les informations du journal L’Équipe, le Paris Saint-Germain lèvera le voile sur son maillot pour la saison 2025-2026 le 11 juin prochain, quatre jours avant d’entamer sa Coupe du monde des clubs FIFA (14 juin – 13 juillet).

Ousmane Dembélé – le futur Ballon d’Or ? -, Désiré Doué et compagnie devraient donc porter cette nouvelle tunique dès leur premier match contre les Colchoneros de l’Atlético Madrid. Ce match face aux coéquipiers d’Antoine Griezmann, qui a prolongé d’une saison, se tiendra au Rose Bowl de Pasadena, le 15 juin à 21 heures (heure française). Ils défieront ensuite les Brésiliens de Botafogo (20 juin, à 3 heures du matin), puis les Américains de Seattle (23 juin, 21 heures).

Des activations aux US

En plus de la possibilité d’empocher les 150 millions d’euros promis au vainqueur de ce Mondial des clubs, le PSG profitera de son escapade aux US aux États-Unis pour activer plusieurs partenariats et mettre en lumière de nouvelles collaborations avec des artistes locaux. Ce n’est pas une surprise : la machine marketing qu’est devenu le club de la capitale a fait du marché américain une de ses cibles principales.

En plus de la présence (ou non) de l’étoile de champion d’Europe sur le nouveau maillot, les fans du club se demandent si le maillot collector du titre en Ligue des champions. Vendu au prix de 129 euros en stock limité sur le site, il s’est rapidement retrouvé en rupture de stock. Toutefois, on imagine mal Paris passer à côté d’une telle manne financière.

