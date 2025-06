Leyton, partenaire officiel de France SailGP Team et expert de K-Challenge

La société Leyton – fondée en France en 1997 et implantée à l’international – s’engage aux côtés de K-Challenge à la fois sur la partie sportive en tant que sponsor de l’équipe de France SailGP, mais également en tant que partenaire expert du financement et de la R&D.

Leyton et la voile, c’est une histoire qui commence en 2018 dans la course au large, avec des projets en Class40, Figaro, Ocean Fifty et Imoca, menés notamment aux côtés du skipper britannique Sam Goodchild que le cabinet de conseil en financement continue d’accompagner. Ce sport a toujours été, pour Leyton, un moyen d’incarner son ADN, en alliant performance et engagement sociétal, avec à la clé, ces dernières années, de belles victoires et des actions concrètes en faveur de l’inclusion et du climat.

Un projet sportif fort : l’équipe de France SailGP

Aujourd’hui, aux côtés du groupe Accor et de L’Oréal Groupe, marques française emblématiques, Leyton s’associe, en tant que partenaire officiel, à K-Challenge Racing sur un projet sportif fort : l’équipe de France SailGP menée par Quentin Delapierre.

« Nous travaillons ensemble depuis 2024 avec Leyton qui a su mobiliser son réseau d’experts pluridisciplinaires pour nous aider à optimiser nos financements et à accéder aux dispositifs d’accompagnement public » explique Stephan Kandler, Co-CEO de K-Challenge. « Nous continuons ce travail notamment sur les demandes de subventions liées aux innovations que nous souhaitons développer avec K-Challenge Lab. Leur accompagnement est toujours pragmatique et leur expertise précise. Nous sommes très heureux de les avoir à nos côtés. »

Pour rappel, K-Challenge, fondée en 2001 par Stephan Kandler, rejoint en 2021 par Bruno Dubois, est la première sport-tech au monde qui rassemble les meilleurs sportifs, ingénieurs, techniciens et experts français ayant l’objectif ultime de remporter des plus grandes compétitions de la voile internationale, dont le plus ancien trophée sportif au monde : l’America’s Cup.

