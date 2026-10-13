Absente du continent africain depuis 1993, la Formule 1 annonce son retour au Rwanda au début des années 2030. Un accord de dix ans a été signé pour organiser un Grand Prix près de Kigali.

Plus de 30 ans après sa dernière course en Afrique, la Formule 1 prépare son grand retour sur le continent. Le championnat du monde a officialisé la signature d’un contrat de dix ans avec le Rwanda, qui accueillera un Grand Prix à partir du début des années 2030.

BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in Rwanda The African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s #F1 https://t.co/IlsKseMnNa — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

La date exacte de la première édition reste à déterminer. Un nouveau circuit doit être construit à Bugesera, à environ 40 kilomètres au sud de Kigali, à proximité du futur aéroport international. Les premières images de synthèse du projet ont été dévoilées.

Un levier économique et touristique pour le Rwanda

Cette annonce marque une étape importante dans la stratégie d’expansion internationale de la F1, absente d’Afrique depuis le Grand Prix d’Afrique du Sud disputé à Kyalami en 1993.

« Avec l’arrivée du Rwanda, notre sport sera présent sur tous les continents habités de la planète », souligne Stefano Domenicali, président de Formula 1.

Pour le Rwanda, l’enjeu dépasse largement le sport automobile. Le pays entend utiliser cet événement comme un levier de développement économique et touristique.

Le président rwandais Paul Kagame évoque notamment des retombées en matière d'emplois, de tourisme et de commerce, avec l’ambition d’inscrire ce Grand Prix dans une stratégie de développement à long terme.

A lire aussi : McDonald’s transforme les virages de Formule 1 en promotions grâce à son logo