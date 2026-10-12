Dans un entretien accordé à RMC Sport, Jérôme Cazadieu dévoile les premières audiences de Ligue 1+ cette saison. Entre progression du multiplex et succès sur les réseaux sociaux, la plateforme affiche ses ambitions.

Quatorze millions de personnes touchées depuis le début de la saison. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Jérôme Cazadieu, directeur marketing et éditorial de Ligue 1+, dresse un premier bilan de la plateforme, désormais diffuseur exclusif des neuf rencontres de Ligue 1 chaque week-end.

Sans communiquer le nombre d’abonnés, le dirigeant revendique une place de premier plan dans le paysage audiovisuel sportif. « Depuis le début de la saison, sur les dix meilleures audiences du football payant, la moitié concerne des affiches diffusées sur Ligue 1+. »

Pic à million pour le Classico

Parmi les rencontres les plus suivies, OM-PSG a attiré 932.000 téléspectateurs en moyenne, avec un pic supérieur au million et 5,6 % de part d’audience. Rennes-PSG a rassemblé 754.000 personnes, contre 729.000 pour le Trophée des champions entre Lens et Paris.

Autre satisfaction : le multiplex du samedi soir réunit près de 400.000 téléspectateurs en moyenne, soit une progression de 16 % sur un an.

Sur les réseaux sociaux, Ligue 1 et Ligue 1+ cumulent un milliard de vues vidéo et 80 millions d’engagements depuis le début de saison.

Enfin, Cazadieu annonce 96 % de satisfaction chez les abonnés, selon une étude réalisée en septembre. « La chaîne a un peu plus d’un an d’existence, il faut se rappeler d’où nous partons. C’est un succès aujourd’hui, et pas seulement un succès éditorial », estime-t-il.

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