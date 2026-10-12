McDonald’s a trouvé une nouvelle manière d’activer son partenariat avec la Formule 1. La marque transforme les virages des circuits en promotions éphémères sur son application.

Et si les virages des circuits de Formule 1 cachaient le célèbre « M » de McDonald’s ? C’est le concept de The Golden Zone, une campagne imaginée par TBWA Colombia pour McDonald’s et Arcos Dorados, partenaire régional officiel de la F1 en Amérique latine.

Pour cette activation, l’agence a analysé les tracés des 24 circuits du championnat, identifiant des courbes et des enchaînements de virages rappelant les arches dorées de l’enseigne.

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Le principe est simple : lorsque la voiture en tête traverse l’une de ces zones pendant un Grand Prix, une promotion apparaît pendant quelques secondes dans l’application McDonald’s. Les fans doivent alors réagir rapidement pour récupérer l’offre avant sa disparition.

La course transformée en expérience interactive

À chaque tour, de nouvelles récompenses peuvent être débloquées, transformant la course en expérience interactive sur un deuxième écran. Des streamers spécialisés dans la F1 ont également participé à la promotion du dispositif.

Déployée sur plusieurs marchés latino-américains, l’opération aurait attiré 2,3 millions d’utilisateurs actifs pendant les courses, selon TBWA.

L’agence revendique également 2,7 millions de téléchargements de l’application en un mois et une hausse de 7 % des ventes numériques additionnelles.

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