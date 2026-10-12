Fred Perry fait son retour sur les courts professionnels. La marque britannique devient fournisseur officiel de la Coupe Davis dans le cadre d’un partenariat mondial pluriannuel.

La célèbre couronne de laurier de Fred Perry va retrouver les courts de tennis professionnels. La marque britannique a signé un partenariat mondial pluriannuel avec la Coupe Davis by Generali, dont elle devient le fournisseur officiel.

Dès le Final 8 organisé à Bologne, du 24 au 29 novembre 2026, Fred Perry habillera les ramasseurs de balles et les officiels de la compétition. À partir de 2027, cet accord s’étendra également à l’ensemble des rencontres de qualification.

« Une merveilleuse manière de célébrer cet héritage »

Un partenariat qui marque un retour aux sources pour la marque fondée en 1952. Avant de lancer son entreprise, Fred Perry avait remporté quatre Coupes Davis consécutives avec la Grande-Bretagne, entre 1933 et 1936.

« S’associer avec la marque qu’il a fondée est une merveilleuse manière de célébrer cet héritage lié à la Coupe Davis », souligne Ross Hutchins, PDG de World Tennis.

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Cette collaboration intervient également à l’approche du 75e anniversaire de Fred Perry en 2027, que la marque accompagnera avec son projet « Fred Perry Retold ».

Fred Perry rejoint ainsi le portefeuille de partenaires de la compétition, aux côtés notamment de Generali, Rolex, Visa et MG.

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