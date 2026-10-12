Chelsea accueille GAC comme nouveau partenaire automobile mondial. Le constructeur chinois entend profiter de la visibilité des Blues pour accélérer son développement sur le marché européen.

Après BYD au PSG et à Manchester City, un autre constructeur chinois mise sur le football européen. Chelsea a officialisé un partenariat mondial avec GAC (Guangzhou Automobile Group), qui devient le nouveau partenaire automobile officiel de l’équipe masculine des Blues.

Les deux entités avaient déjà collaboré lors de la tournée de présaison du club londonien en Asie. Leur rapprochement prend désormais une nouvelle dimension, avec plusieurs activations prévues autour des matchs et des supporters.

Des véhicules de la gamme électrique AION accompagneront notamment les joueurs lors de certaines arrivées à Stamford Bridge. Le partenariat prévoit également des contenus numériques, des expériences pour les fans et des expositions de véhicules.

Les voitures chinoises partout dans le sport européen

Pour GAC, cette association intervient dans un contexte de développement commercial en Europe, particulièrement au Royaume-Uni. Le constructeur entend profiter de la notoriété internationale de Chelsea pour faire connaître ses modèles électriques.

Cette signature illustre aussi la montée en puissance des marques automobiles chinoises dans le sponsoring sportif. BYD s’est notamment associé au PSG et à Manchester City, tandis que XPeng a investi dans le rugby français avec le Top 14.

Autant de partenariats qui permettent à ces constructeurs de gagner en visibilité sur des marchés stratégiques.

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