La Global Sports Week 2021 accueille de nouveaux partenaires dont adidas

Pour sa seconde édition organisée en février 2021, la Global Sports Week accueille de nouveaux partenaires.

adidas, l’UNESCO, le Comité International Paralympique (CIP) ou encore la Fédération mondiale de l’industrie d’articles de sports (WFSGI) vont apporter leur soutien à l’évènement.

Dans le détail, adidas devient Partenaire Fondateur de la Global Sports Week Paris et rejoint le ministère chargé du Sport, le groupe bancaire BPCE et EGG Events dans la plus haute catégorie de partenariat de l’évènement. Le CIP, l’ONU et la WFSGI seront quant à eux « Proud supporters ». Ajoutons qu’EDF et Vivendi ont renouvelé leur soutien en tant que Partenaires associés.

Pour rappel, cette seconde édition de la GSW sera accessible au plus grand nombre avec la majorité des évènements diffusés en ligne avec des speakers connectés dans des studios installés à Paris, Pékin, Tokyo, Milan, Dakar et Los Angeles. Des événements physiques seront également déployés avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, là où les conditions sanitaires locales le permettront.

Au total, plus de 10 000 acteurs du sport sont attendus pour assister au talks, débats, concours de pitchs mais également participer à un networking « intelligent » et au salon d’exposition virtuel, la GSWMarketplace.

« Nous notons un énorme intérêt de la part des organisations de l’écosystème international du sport pour se réunir – non seulement dans le but de composer un nouvel agenda pour cette nouvelle ère pour le sport et la société dans son ensemble, mais également et tout simplement pour se retrouver, pour créer de nouveaux contacts à l’échelle mondiale et de nouvelles opportunités business » précise Lucien Boyer, Président et Co-fondateur de la Global Sports Week, dans un communiqué.

Get ready for big announcement in the coming days 📅

Meanwhile let's take a look at #GSWParis 2020 edition which gathered more than 2000 people:

250+ investors

130 international media

66 partners

50+ speakers Get your pass for the 2021 edition🎟️

➡️https://t.co/LbQjifZMw9 pic.twitter.com/V0VqjUhIEJ — Global Sports Week (@GSWParis) November 10, 2020

« Notre nouveau format ambitieux pour la Global Sports Week démontre que nous souhaitons nous réinventer nous-mêmes. Nous voulions capitaliser sur la fraîcheur et la diversité de notre première édition pour proposer une toute nouvelle expérience, combinant une riche variété de formats et de contenus internationaux de qualité sur les enjeux économiques et sociétaux du sport. » ajoute Noémie Claret, Directrice générale de la Global Sports Week.

Pour rappel, la Global Sports Week Paris aura lieu du 1er au 5 février 2021. L’offre billetterie débute à 99€ HT. Un évènement auquel est associé notre site en tant que Partenaire Média.