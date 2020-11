Tennis – Infosys et Rolex prolongent avec l’ATP

Cette semaine et à l’occasion du Nitto ATP Finals 2020 qui se dispute à Londres pour la dernière année, l’ATP a officialisé la prolongation de deux contrats de partenariat avec Rolex et Infosys.

Infosys, partenaire de l’ATP depuis 2015 a prolongé jusqu’en 2023 et reste le partenaire de l’innovation digitale et des services technologiques. Ces dernières années, la société a notamment réalisé l’application de l’ATP et fournit de nombreuses données autour des matchs.

En parallèle, le circuit de tennis masculin a également prolongé son accord avec Rolex qui reste le chronométreur officiel de l’ATP Tour, notamment du Nitto ATP finals ou encore des 9 Masters 1000. Nouveauté, l’horloger ajoute le tournoi de fin d’année des meilleurs jeunes (Next Gen ATP Finals) à son contrat.