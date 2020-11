Sponsoring – Intermarché prolonge avec la Fédération Française de Football jusqu’en 2028

Cette semaine, la Fédération Française de Football et Intermarché ont prolongé leur contrat de partenariat signé il y a deux ans sur la période 2018-2023 .

Dans le détail, Intermarché a signé un nouveau contrat de 5 ans jusqu’en 2028. A date, aucun autre contrat sponsoring de la FFF ne va aussi loin dans le temps. Le contrat équipementier avec Nike est lui signé jusqu’en 2026.

« Nous sommes très heureux de poursuivre cette collaboration avec Intermarché jusqu’en 2028. Ce nouveau contrat sur le long terme, en cette période difficile, témoigne de l’attachement et de l’implication d’Intermarché auprès de nos sélections nationales, de la Coupe de France et du football amateur. Ce nouveau partenariat illustre également l’attractivité de la Fédération et du football français » commente Noël Le Graët, Président de la FFF, dans un communiqué.

« En continuant d’être le partenaire officiel des équipes de France, des Coupes de France masculine et féminine et du football amateur, nous nous associons aux valeurs du football comme la solidarité, le partage, le travail et l’esprit d’équipe qui sont, aujourd’hui, plus que jamais d’actualité » ajoute Thierry Cotillard, président d’Intermarché et Netto. « Ces valeurs nous les partageons au travers de l’engagement de nos chefs d’entreprise dans les territoires et des actions mises en place pour valoriser ce sport de proximité, porteur d’initiatives citoyennes et solidaires »