Le Paris Saint-Germain lance une nouvelle application

Ce matin, le Paris Saint-Germain a annoncé le lancement de sa nouvelle application officielle. Un outil digital conçu pour améliorer et enrichir l’expérience de ses fans.

« Le club parisien est reparti de zéro pour concevoir avec ses fans la nouvelle application avant-gardiste « PSG Officiel », qui leur offrira la meilleure expérience numérique possible » précise le communiqué.

Comme nous le précise le PSG, cette nouvelle application est le fruit d’un travail et d’échanges entre les équipes du club et l’agence Stadion.

« Il y a trois ans, le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, a exprimé la vision d’une application qui placerait le club à la pointe du secteur et serait créée en collaboration avec les supporters. Cette nouvelle application est le fruit de 18 mois de recherche et de développement créatifs de nos équipes » précise Russell Stopford, Chief Digital Officer, dans un communiqué. « Elle a été pensée en se mettant dans la peau des supporters : sa conception a été revue pour se concentrer sur les attentes des fans, afin qu’ils puissent trouver rapidement et facilement ce qu’ils recherchent. C’est une plateforme amenée à toujours évoluer, qui accueillera de prochaines innovations et de nouvelles expériences numériques au cours des années à venir. »