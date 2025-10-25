La Karmine Corp fête ses 5 ans à l’adidas Arena

Les 19 et 20 décembre 2025, la Karmine Corp investira l’adidas Arena pour célébrer son 5e anniversaire lors d’un week-end exceptionnel placé sous le signe de l’esport.

Pour cette cinquième édition du KCX, les fans auront droit à une expérience unique mêlant matchs, émotions et surprises. Les anciens et nouveaux joueurs du club emblématique se succéderont sur scène pour offrir un show mémorable.

Au programme :

Vendredi 19 décembre – Valorant & League of Legends

Samedi 20 décembre – Journée 100% League of Legends

Des places disponibles à partir de 45 €.