MyWhoosh annonce la mission “Chasing Tadej”

MyWhoosh, la plateforme de cyclisme en salle gratuite, annonce le lancement de la mission « Chasing Tadej ». L’opportunité pour les cyclistes du monde entier de rencontrer, rouler et dîner avec le quadruple vainqueur du Tour de France et champion du monde UCI en titre, Tadej Pogačar. Et cela, aux côtés de l’équipe UAE Team Emirates XRG.

La mission « Chasing Tadej » célèbre la récente victoire de Tadej Pogačar lors des Championnats du monde UCI de cyclisme sur route 2025, ainsi que les infrastructures cyclistes des Émirats arabes unis.

La mission – qui se déroulera du 13 au 19 octobre sur la plateforme MyWhoosh – invite les cyclistes à compléter deux étapes exclusives. Sachant que chaque étape terminée donne droit à une participation au tirage au sort permettant de remporter le précieux sésame.

Étape 1 : Hudayriyat Outer Loop (2 tours – 21,4 km)

Roulez sur le même parcours emblématique que celui de la sortie réelle avec Tadej et l’équipe UAE Team Emirates XRG.

Étape 2: Al Wathba (1 tour – 22,5 km)

Découvrez l’avenir du cyclisme aux Émirats sur un circuit construit au cœur du désert, avec un bitume parfait, des paysages à perte de vue et un tracé pensé pour la performance.

Comment participer au tirage au sort

La mission sera disponible sur la plateforme MyWhoosh du 13 au 19 octobre. Les cyclistes peuvent obtenir jusqu’à trois participations au tirage au sort. Une participation par étape complétée, et une participation bonus pour avoir terminé les deux étapes.

Récompenses virtuelles pour tous les participants

Tous les cyclistes qui complètent les deux étapes recevront des récompenses exclusives dans le jeu :

Badge Édition spéciale « Chasing Tadej »

Maillot MyWhoosh Rainbow Quest (récompense virtuelle)

Casque MET Trenta 3K Carbon White (récompense virtuelle)

Le grand prix : Rouler & dîner avec Tadej Pogačar



Cinq gagnants seront tirés au sort pour remporter un voyage tous frais payés à Abou Dhabi, comprenant :

Une rencontre exclusive avec Tadej Pogačar

Une sortie de groupe sur l’île de Hudayriyat avec Tadej Pogačar et l’équipe UAE Team Emirates XRG

Une session sur MyWhoosh et un petit-déjeuner au siège de MyWhoosh en compagnie de Tadej Pogačar

Café Ride avec Tadej Pogačar

MyWhoosh organisera également un Café Ride en direct avec Tadej Pogačar le 31 octobre à 6h30 CET, offrant à la communauté mondiale l’occasion de rouler virtuellement aux côtés du champion du monde.