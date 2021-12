La Ligue de Football Professionnel a reçu une dizaine d’offres d’investisseurs pour sa société commerciale

Hier en fin de journée, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé avoir reçu une dizaine d’offres indicatives d’investisseurs concernant la création de la société commerciale de la ligue.

Selon la LFP, les offres proviennent « de la part d’investisseurs financiers de premier plan, reconnus notamment pour leur forte expertise dans le domaine du sport, du divertissement et du digital. »

En début d’année 2022, la Ligue sélectionnera « le meilleur partenaire pour participer avec la LFP et les clubs à la construction du projet le plus ambitieux pour le développement du football professionnel français. » Les critères d’évaluation retenus sont l’expertise, la valeur ajoutée, le plan de développement, valorisation, financement, gouvernance, etc. Dans les jours à venir, la LFP effectuera une sélection d’un nombre limités de candidats pour la seconde phase du processus de consultation en début d’année prochaine.

Selon le journal L’Equipe, « les premiers chiffres avancés valorisent la Ligue 1 entre 9 et 12,5 milliards d’euros. Une bonne base pour espérer se rapprocher des prévisions les plus optimistes (15 milliards d’euros). » Parmi les candidats, le quotidien sportif cite des fonds d’investissement comme CVC, Advent, Bain Capital, Ardian ou encore BPI.