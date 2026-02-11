Après des mois de bras de fer judiciaire, le Real Madrid et l’UEFA annoncent un accord de principe. Une décision qui acte, de facto, la fin du projet de Super League.

Le Real Madrid et l’UEFA ont annoncé, ce mercredi 11 février, avoir trouvé un « accord de principe » pour mettre fin à leurs différends juridiques liés au projet de Super League. Le communiqué est également cosigné par l’EFC, le syndicat des clubs européens.

« Après des mois de discussions menées dans l’intérêt supérieur du football européen », les parties expliquent vouloir tourner la page d’un conflit qui durait depuis 2021. Cet accord doit permettre de clore les procédures engagées autour de la Super League européenne.

Real Madrid, le dernier bastion qui cède

Le Real Madrid était devenu le dernier grand soutien du projet, après le retrait récent du FC Barcelone. Fin 2025, le club madrilène et le promoteur A22 Sports Management réclamaient encore plus de 4 milliards d’euros de dommages à l’UEFA.

Ce revirement intervient à la veille du congrès de l’UEFA à Bruxelles et devrait entériner définitivement l’abandon de cette compétition dissidente, lancée en 2021 par douze clubs avant de s’effondrer sous la pression des supporters, des ligues nationales et des instances.

Avec ce rapprochement, l’UEFA consolide son modèle de compétitions continentales, tandis que le Real Madrid referme un épisode juridique et politique majeur du football européen.

A lire aussi : Real Madrid, PSG, Barça… quels sont les clubs qui ont vendu le plus de maillots en 2025 ?