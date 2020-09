La marque On lance une chaussure de running 100% recyclable en vente par abonnement mensuel (29,95€/mois)

Hier, la marque suisse « On » a annoncé le lancement d’un service d’abonnement mensuel. Plutôt que d’acheter les prochaines chaussures de running et autres produits textiles, On invite les sportifs à consommer différemment ses futures innovations 100% recyclables.

« Cyclon ». Voici le nom du nouveau service d’abonnement à 29,95€ par mois que lance « On » permettant aux clients de recevoir les dernères nouveautés puis de renvoyer les produits en fin de vie en échange de nouvelles versions. L’article retourné sera entièrement recyclé par On qui réutilisera les matériaux pour créer de nouveaux produits.

Car dans son concept de « non-propriété » et d’abonnement, la marque qui compte Roger Federer parmi ses investisseurs mise sur l’économie circulaire et incite les clients à participer à l’initiative de développement durable.

Le premier produit qui sera proposé dans le cadre du service Cyclon est une chaussure de course performance entièrement recyclable, également appelée Cyclon. « A moins de 200 grammes, la Cyclon est ultra légère et conçue pour performer au niveau élite et en compétition. Les caractéristiques de retour d’énergie et d’amorti sont parmi les plus élevées de la gamme On » précise la marque. Le modèle sera disponible au second semestre 2021.

Dans le détail, la chaussure Cyclon est conçue à partir de plus de 50% de matériaux biosourcés à base de graines de ricin.

« Le service Cyclon est une nouvelle façon révolutionnaire de devenir plus durable, tout en garantissant à nos clients que la performance des produits ne sera pas altérée » explique Caspar Coppetti, co-fondateur d’On, dans un communiqué. « Les clients qui s’inscrivent aujourd’hui seront les premiers à obtenir la dernière innovant en matière de running performance durable. »

« Fabriquer une chaussure de course performante et entièrement recyclable est un énorme accomplissement dont nous sommes extrêmement fiers », ajoute Olivier Bernhard, co-fondateur d’On. « Mais nous sommes allés plus loin. Nous voulions montrer que durabilité et performance vont de pair. Le service d’abonnement permet aux coureurs non seulement de recevoir l’une des chaussures les plus performantes que nous ayons conçues, mais de recevoir en permanence les dernières technologies et les chaussures les plus à jour de notre laboratoire. »

Ce service d’abonnement trouvera-t-il son public selon vous ? Quelques marques ont déjà lancé des offres similaires comme Nike avec une offre pour les enfants, « Nike Adventure Club ».