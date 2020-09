La plateforme Zwift lève 450 millions de dollars

Ce matin, la plateforme digitale pour les cyclistes et les coureurs Zwift a officialisé une levée de fonds de 450 millions de dollars.

Dans le tour de table mené par KKR, on retrouve Permira, le fonds de capital-risque de Specialized Bicycle Components, Zone 5 Ventures et des investisseurs existants dont True, Highland Europe, Novator et Causeway Media.

« Cet investissement permettra d’accélérer le développement de la plateforme logicielle principale et de mettre sur le marché des équipements conçus par l’entreprise, faisant de Zwift une expérience plus immersive et plus fluide pour ses utilisateurs » précise le communiqué. « Une levée de fonds qui favorisera l’expansion internationale de l’activité innovante de Zwift en matière de jeux de fitness à domicile sur abonnement »

Depuis son lancement en 2015, plus de 2,5 millions de comptes ont été enregistrés sur Zwift dans 190 pays, positionnant Zwift comme le leader mondial sur le marché du fitness connecté à domicile. Un boom a logiquement été enregistré lors de la période de confinement. Zwift a également ouvert la voie à une nouvelle catégorie d’esport à propulsion physique avec l’organisation de compétitions comme le premier Tour de France Virtuel au mois de juillet. Un événement diffusé dans plus de 130 pays à travers le monde, qui a vu s’affronter les meilleurs cyclistes professionnels masculins et féminins. Au mois de décembre 2020, Zwift accueillera en outre les premiers Championnats du monde UCI de cyclisme virtuel.