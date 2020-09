NFL – Sans nouveau nom, la franchise de Washington lance la campagne « No Name but TEAM »

Cet été, la franchise NFL de Washington a officialisé son changement de nom et de logo en délaissant « Redskins » et la tête d’un Amérindien.

Pour trouver la nouvelle identité de marque de l’équipe, les dirigeants ont décidé logiquement de se laisser un peu de temps. Pour cette saison, l’équipe est ainsi rebaptisée Washington Football Team. L’occasion pour la franchise de lancer la campagne de communication « No name but TEAM ».

Tout au long de la saison, la franchise NFL mettra en avant les joueurs, le staff mais également ses fans dans différents contenus produits pour la TV, le print et le digital.