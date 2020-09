Postmates premier sponsor officiel de la NFL sur le segment de la livraison de repas

A l’occasion de la reprise de la NFL il y a quelques jours, la ligue a officialisé l’arrivée de Postmates comme nouveau sponsor officiel.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, Postmates devient le premier partenaire de la NFL sur le segment de la livraison de repas. « Les fans regarderont la NFL cette saison depuis leur canapé plus que jamais auparavant, faire équipe avec Postmates était une combinaison parfaite », a précisé Nana-Yaw Asamoah, vice-présidente du Développement des affaires de la NFL, dans un communiqué.

« Bien que la plupart des fans ne pourront pas pas se rendre physiquement au match, ce partenariat avec la NFL nous permet d’apporter l’expérience match et quelques surprises tout au long de la saison, directement aux fans », a ajouté Eric Edge, vice-président principal marketing et communications de Postmates.

Pour lancer ce partenariat, Postmates s’est associé à la fondation 15 de Patrick Mahomes pour livrer des repas aux travailleurs de la santé et du médical à l’hôpital Ben Taub de Houston.

We teamed up with @Postmates to make a special delivery to frontline workers at @harrishealth in the Chiefs’ opposing teams’ city of Houston.

Thanks to Cool Runnings Jamacian Grill, an incredible black-owned restaurant in HTX for the meals to surprise these healthcare heroes. ❤️ pic.twitter.com/3NZcUWZjzR

— 15 and the Mahomies (@15andMahomies) September 10, 2020