La NBA dévoile son spot « NBA Lane » et lance les célébrations des 75 ans de la Ligue

A quelques jours du début de la saison 2021-2022 qui marque les 75 ans de la NBA, la ligue vient de dévoiler le spot vidéo « NBA Lane » mettant en scène quelques unes des figures emblématiques de la National Basketball Association.

Dans un quartier fictif où résident les stars et les légendes actuelles de la NBA, « NBA Lane » emmène les fans dans un voyage en bus scolaire.

Dans ce film d’un peu moins de trois minutes, Michael B. Jordan joue le rôle du chauffeur du « Hoopbus » du quartier et emmène un groupe d’enfants visiter le quartier de la NBA qui abrite 75 ans de culture du basket.

Le casting complet de « NBA Lane » :

• Narrateur et chauffeur de bus : Acteur et producteur Michael B. Jordan

• Joueurs NBA : Carmelo Anthony (Los Angeles Lakers), LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Devin Booker (Phoenix Suns), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Brooklyn Nets), LeBron James (Los Angeles Lakers), Zach LaVine (Chicago Bulls), Kawhi Leonard (LA Clippers), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Chris Paul (Phoenix Suns), Jayson Tatum (Boston Celtics), Russell Westbrook (Los Angeles Lakers) Zion Williamson (New Orleans Pelicans) et Trae Young (Atlanta Hawks).

• Légendes de la NBA : Kareem Abdul-Jabbar, Ray Allen, Larry Bird, Vlade Divac, Julius Erving, Artis Gilmore, Manu Ginóbili, Richard Hamilton, Grant Hill, Robert Horry, Magic Johnson, Dikembe Mutombo, Dirk Nowitzki, Gary Payton, Oscar Robertson, Bill Russell, Isiah Thomas, Dwyane Wade, Bill Walton et Jerry West.

• Mascottes : Benny the Bull (Chicago Bulls), Boomer (Indiana Pacers), Burnie (Miami Heat), Chuck the Condor (LA Clippers), G-Wiz (Washington Wizards), Hugo (Charlotte Hornets) et The Raptor (Toronto Raptors).

• Marionnettes : Lil Penny