Audiences TV : 6,7 millions de téléspectateurs pour Belgique – France sur TF1 (1/2 finale Ligue des Nations)

Hier, l’Equipe de France de football s’est qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations en dominant la Belgique 3-2 après avoir été mené 0-2.

Diffusé sur TF1, le match a enregistré une audience moyenne de 6,7 millions de téléspectateurs avec un pic à 8,2M.

« On était mal embarqué mais on n’a pas lâché. A la mi-temps on s’est dit les choses ! » 🗣️ @KMbappe #FiersdetreBleus pic.twitter.com/jjUSyjZETA

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 7, 2021